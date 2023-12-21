Twitter çöktü! Paylaşımlar görüntülenemiyor

Eski adıyla Twitter, yeni ismiyle X isimli sosyal medya platformunda erişim sorunu yaşanıyor. Dünya çapında kullanıcılar siteye girse de hiçbir profili ve ana sayfadaki gönderileri göremiyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Tesla ve SpaceX Yöneticisi Elon Musk'ın satın almasından sonra Twitter yerine X ismiyle anılan sosyal medya platformuna dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

GÖNDERİLER AÇILMIYOR

Dünyada ve ülkemizde kullanıcılar sosyal medya platformu X'te erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar siteye girse de paylaşılan gönderileri göremiyor. Sorunun ne olduğu anlaşılamazken konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı. Downdetector sitesi onlarca ülkede kullanıcıların X'e erişim sağlayamadığını aktardı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: GLOBAL KAYNAKLI KESİNTİLER YAŞANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada "Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

PLATFORMUN İSMİNİ "X" YAPTI

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştirmişti. Twitter hesabının açıklamasına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıklamıştı.