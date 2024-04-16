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WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, neden değişir? Uçtan uca şifreleme nasıl çalışır?

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WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, neden değişir? Uçtan uca şifreleme nasıl çalışır? merak ediliyor. Kişisel mesajlarınız, WhatsApp tarafından uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam ediyor. WhatsApp uygulamasının uçtan uca şifreleme özelliği yedeklenen mesajları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Peki, WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, neden değişir? Uçtan uca şifreleme nasıl çalışır?

WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR?

Gizlilik ve güvenlik, uygulamamızın temel prensiplerinden biridir. Bu nedenle, uygulamamızda uçtan uca şifreleme özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde, mesajlarınızın, fotoğraflarınızın, videolarınızın, sesli mesajlarınızın, belgelerinizin, durum güncellemelerinizin ve aramalarınızın yanlış kişilerin eline geçmesi engellenmiş olur. Uçtan uca şifreleme, kullanıcıların bilgilerinin güvenliğini sağlamak için etkili bir yöntemdir.

WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, neden değişir? Uçtan uca şifreleme nasıl çalışır?

UÇTAN UCA ŞİFRELEME NASIL ÇALIŞIR?

WhatsApp uçtan uca şifrelenmiş yedeklemeleri açmak için:

Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği'ne gidin.

Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme'ye dokunun.

Aç'a dokunun. Daha sonra, yönlendirmeleri izleyerek bir parola oluşturun veya 64 haneli şifreleme anahtarınızı kullanın.

Oluştur veya Üret'e dokunun.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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