3 ay önce Süper Lig'e çıkmayı tek maçla kaçırmışlardı! Yeni sezonda küme hattındalar

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselme şansını play-off finalinde Çorum FK'ya kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Esenler Erokspor, yeni sezonda da aradığı ritmi bulamıyor. Ligin 6. haftasında sahasında Kayserispor’u konuk eden İstanbul temsilcisi, sahadan 3-0’lık net bir mağlubiyetle ayrıldı.

EVİNDE VARLIK GÖSTEREMEDİ

Kendi seyircisi önünde maça puan ya da puanlar parolasıyla çıkan Esenler Erokspor, oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı. Kayserispor'un etkili hücum organizasyonlarına yanıt vermekte zorlanan ev sahibi ekip, kalesinde gördüğü 3 gole engel olamayarak haftayı puansız kapattı. Kayserispor'un golleri 17 ve 33. dakikada Daniel Moreno, 68. dakikada Taulent Seferi'den geldi.

KÜME DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

Sahasında aldığı bu ağır mağlubiyetin ardından 6 hafta sonunda 4 puanda kalan Esenler Erokspor, puan cetvelinin alt sıralarına demir attı. Lige kötü bir başlangıç yapan sarı-yeşilliler, bu sonuçla birlikte 6. haftayı da küme düşme hattının içerisinde tamamlayarak taraftarlarını üzdü.