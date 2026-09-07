Haberler

3 ay önce Süper Lig'e çıkmayı tek maçla kaçırmışlardı! Yeni sezonda küme hattındalar

3 ay önce Süper Lig'e çıkmayı tek maçla kaçırmışlardı! Yeni sezonda küme hattındalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off finalinde kaçıran Esenler Erokspor, 6. haftada sahasında ağırladığı Kayserispor'a 3-0 kaybederek haftayı 4 puanla küme düşme hattında tamamladı.

  • Esenler Erokspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselme şansını play-off finalinde Çorum FK'ya kaybetti.
  • Yeni sezon 6. haftasında sahasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Esenler Erokspor, 4 puanda kalarak küme düşme hattında yer aldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselme şansını play-off finalinde Çorum FK'ya kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Esenler Erokspor, yeni sezonda da aradığı ritmi bulamıyor. Ligin 6. haftasında sahasında Kayserispor’u konuk eden İstanbul temsilcisi, sahadan 3-0’lık net bir mağlubiyetle ayrıldı.

EVİNDE VARLIK GÖSTEREMEDİ

Kendi seyircisi önünde maça puan ya da puanlar parolasıyla çıkan Esenler Erokspor, oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı. Kayserispor'un etkili hücum organizasyonlarına yanıt vermekte zorlanan ev sahibi ekip, kalesinde gördüğü 3 gole engel olamayarak haftayı puansız kapattı. Kayserispor'un golleri 17 ve 33. dakikada Daniel Moreno, 68. dakikada Taulent Seferi'den geldi. 

KÜME DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

Sahasında aldığı bu ağır mağlubiyetin ardından 6 hafta sonunda 4 puanda kalan Esenler Erokspor, puan cetvelinin alt sıralarına demir attı. Lige kötü bir başlangıç yapan sarı-yeşilliler, bu sonuçla birlikte 6. haftayı da küme düşme hattının içerisinde tamamlayarak taraftarlarını üzdü.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Haberler.com
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakim karşısına çıkıyor
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
Iğdır FK durdurulamıyor! 90+6'da yiyip, 90+8'de attıkları golle İstanbul'da da kazandılar

90+6'da yedikleri golle yıkıldılar, 90+8'de mucizevi golle kazandılar
Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor

İki ülke arasında gerilim yükseliyor: Hamleler art arda geldi

Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri

Ahmet Davutoğlu ifade verdi! Çıkışta esti gürledi
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu