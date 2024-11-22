WhatsApp'ta sesli mesajı nasıl yazıya çevrilir ve sesli mesaj nasıl metne çevrilir soruları gündeme geliyor. WhatsApp, kullanıcı şikayetlerini dikkate alarak sesli mesajları yazıya çevirme özelliği sunuyor. WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Detaylar haberimizdedir…

WHATSAPP'TA SESLİ MESAJ NASIL YAZIYA ÇEVRİLİR?

Bir sesli mesaj yazıya döküldüğünde transkriptler sadece kişinin cihazında özel olarak oluşturulacak. Yani, uçtan uca şifreleme sayesinde WhatsApp'ın kendisi dahil hiç kimse bu içerikleri göremeyecek.

WHATSAPP SES KAYDI NASIL YAZIYA DÖNÜŞÜR?

Özelliği kullanabilmek için Ayarlar > Sohbetler > Sesli mesaj transkriptleri menüsüne girerek yeni özelliği etkinleştirmek gerekecek. Bu aşamalar yapıldıktan sonra transkriptlerin kolayca açılabileceği ve transkript dilinin de seçilebilece de aktarıldı. Özelliği kullanabilmek için ise bir sesli mesajın üzerine basılı tutup "Metne çevir" düğmesine dokunarak sesli mesajların transkriptinin görülebileceği belirtildi.