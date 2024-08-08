Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp kapatılacak mı?

Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp kapatılacak mı, soruları son günlerde sosyal medyada yaşanan sıcak gelişmeler sonrası gündem oldu. Peki, Whatsapp kapanıyor mu? Whatsapp kapatılacak mı?

NE OLMUŞTU?





İnstagram'a erişim engeli:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), katalog suçlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos'ta erişim engeli kararı aldığı Instagram'la ilgili kritik gelişmeler yaşandı.

Bakan Uraloğlu, erişim engeli getirilen Instagram ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Roblox'a erişim engeli:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de erişime kapatıldığını duyurdu.

Karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.

Karar, UYAP üzerinden yayınlandıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konuldu.

WHATSAPP KAPATILACAK MI?

Whatsapp hakkında herhangi bir açıklama veya uyarı yapılmadı.