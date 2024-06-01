Wembley Stadyumu hangi takıma ait?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ve Real Madrid maçı izleyenlere heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Sampiyonlar Ligi Finali Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Wembley Stadyumu hangi takıma ait?
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmunda ile kozlarını paylaşacak. Peki, Sampiyonlar Ligi Finali Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Wembley Stadyumu hangi takıma ait?
SAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNNACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak finalde belli olacak.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
B. Dortmund ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, Londra'da, Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Wembley Stadyumu, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı unvanına sahiptir. İngiltere'de oynanan maçlar genelde Wembley Stadyumu'nda oynanmaktadır