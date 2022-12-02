Netflix'in yeni dizisi Wednesday izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada gündem olan Wednesday dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Wednesday dizisi konusu nedir? Wednesday oyuncu kadrosu! Wednesday dizisinin hikayesi ne? Wednesday dizisi oyuncuları kim? İşte detaylar...

Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan doğaüstü, korku komedisi Netflix dizisidir. Sekiz bölümden dördü, aynı zamanda yönetici yapımcı olarak da görev yapan Tim Burton tarafından yönetiliyor. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada gündem olan Wednesday dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Wednesday dizisi konusu nedir? Wednesday oyuncu kadrosu! Wednesday dizisinin hikayesi ne? Wednesday dizisi oyuncuları kim? Detaylar haberimizde...

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.

WEDNESDAY OYUNCU KADROSU!

Jenna Ortega, psişik güçlere sahip 16 yaşındaki bir goth olan Wednesday Addams rolünde. Diğer okullarda yaramazlık yaptığı için Nevermore Academy'ye gönderilir. Ortega ayrıca Wednesday merhum atası Goody Addams'ı oynuyor.

Gwendoline Christie, Nevermore Academy'nin müdürü ve Morticia Addams ile oda arkadaşı olan eski bir öğrenci olan Larissa Weems rolünde. (Oliver Wickham Genç Larissa Weems olarak.)

Riki Lindhome, Wednesday terapisti Dr. Valerie Kinbott rolünde.

Jamie McShane, Nevermore Academy'den ve özellikle Wednesday şüphelenen küçük bir kasaba şerifi olan Donovan Galpin rolünde.

Hunter Doohan, Şerif Galpin'in Wednesday romantik bir ilgisi olan oğlu Tyler Galpin rolünde.

Percy Hynes White, sanatını hayata geçirme yeteneğine sahip Nevermore Academy öğrencisi Xavier Thorpe rolünde.

Emma Myers, Wednesday ilgisizliğine rağmen arkadaşı olmaya çalışan Wednesday renkli kurt adam oda arkadaşı Enid Sinclair rolünde.

Joy Sunday, Nevermore Academy'nin başarılı bir öğrencisi, siren ve Xavier'in eski kız arkadaşı Bianca Barclay rolünde.