Netflix'in popüler dizisi Wednesday'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Peki, Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Wednesday dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak araştırılmaktadır. Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Netflix yapımı dizidir. Büyük ses getiren dizinin 2.sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMAN

Netflix'in yoğun ilgi gören Wednesday dizisinin 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimlerin tamamlanmasını ardından yayınlanacak olan fragman, resmi olarak durulduğunda haberimize eklenecektir. Henüz konu hakkında bir açıklama gerçekleştirilmedi. Wednesday dizisinin 2. sezonu için Netflix onay vermiştir. 6 Ocak 2023'te attığı tweet ile Netflix, dizinin ikinci sezonu ile geri döneceğini doğruladı. Buna göre dizinin 2. sezonunun çekimlerin tamamlanması ile birlikte açıklanacak olan tarihte izleyicisi ile buluşacağı tahmin ediliyor.