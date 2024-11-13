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Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi?

Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi?
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Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın yıllar içindeki değimi çok konuşuldu. Wanda Nara estetiksiz hali kısa sürede gündeme olurken kullanıcılar tarafından Nara'nın eski hali araştırıldı. Peki, Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi?

Ünlü menajer Wanda Nara'nın yıllar içinde büyük bir değişim geçirdiği ve estetiksiz haliyle gündeme geldi. Wanda Nara estetiksiz hali araştırılıyor. Peki, Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi?

WANDA NARA ESKİ HALİ NASIL?

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Birçok kez estetik ameliyat olan Nara'nın yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Güzel sunucunun eski fotoğraflarıyla ilgili "Evrim geçirmiş" ve "Yüz nakli yaptırmış" yorumları yapıldı.

Instagram'da 14 milyon takipçisi olan Wanda Nara özellikle damak tedavisi sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu. 5 çocuğu olan Nara, estetik operasyonlar sonucu kavuştuğu yeni görünümüyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi?

Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi?

Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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