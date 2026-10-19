Vuslat Derneği güvenilir mi?

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Türkiye’de ve farklı ülkelerde insani yardım, eğitim ve sosyal destek çalışmaları yürüten Vuslat Derneği de bağışçıların bu kapsamda araştırdığı sivil toplum kuruluşlarından biri. Peki Vuslat Derneği nedir, nasıl denetleniyor ve bağış süreçleri nasıl yürütülüyor?

VUSLAT DERNEĞİ NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Vuslat Derneği ’nin yardım çalışmalarının temelleri 2000’li yılların başında Erzurum’da gerçekleştirilen gönüllü faaliyetlere dayanıyor. Kurumun yayımladığı bilgilere göre dernek yapılanması 2002 yılında Erzurum’da kuruldu. 2012 yılında ise İstanbul’da başlayan çalışmalarla birlikte faaliyetler daha kurumsal bir yapıya kavuştu.

Bugün İstanbul merkezli faaliyetlerini sürdüren Vuslat Derneği; insani yardım, eğitim, yetim destekleri, hafızlık çalışmaları, su kuyuları, kurban organizasyonları, gıda ve sıcak yemek yardımları ile afet ve acil yardım başta olmak üzere farklı alanlarda projeler gerçekleştiriyor. Kurum, çalışmalarını Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde de sürdürüyor.

VUSLAT DERNEĞİ RESMİ OLARAK DENETLENİYOR MU?

Bir yardım kuruluşunun güvenilirliğinin değerlendirilmesinde öne çıkan unsurlardan biri mali ve idari süreçlerinin denetime açık olması.

Vuslat Derneği tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere göre derneğin faaliyetleri ve mali hareketleri ilgili kamu kurumlarının denetimine tabi. İçişleri Bakanlığına bağlı denetçiler tarafından her yıl mutad olarak denetlenmekte. Dernek ayrıca bağımsız denetim kuruluşları tarafından da belirli dönemlerde denetlendiğini belirtiyor.

Kurumun internet sitesinde tüzük, bağımsız denetim raporu, gelir-gider tabloları ve çeşitli faaliyet raporları için ayrı bölümler bulunması da mali ve idari süreçlerin kamuoyuyla paylaşılması açısından dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

BAĞIŞLAR NASIL KULLANILIYOR?

Vuslat Derneği’ne yapılan bağışlar, bağışçının tercih ettiği yardım alanı doğrultusunda farklı insani yardım projelerinde değerlendiriliyor.

Kurumun faaliyet alanları arasında gıda ve sıcak yemek yardımları, su kuyuları, yetim ve eğitim destekleri, hafızlık çalışmaları, kurban organizasyonları, barınma destekleri, cami ve eğitim yapıları ile afet ve acil yardım faaliyetleri bulunuyor.

Bağışçılar internet üzerinden online bağış yapabildiği gibi banka hesapları üzerinden havale veya EFT yoluyla ve dernek merkezleri aracılığıyla da bağışlarını gerçekleştirebiliyor.

YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE NASIL ULAŞTIRILIYOR?

Yardım çalışmalarında yalnızca bağışın toplanması değil, ihtiyaç sahibinin doğru şekilde belirlenmesi ve yardımın sahada ulaştırılması da önem taşıyor.

Vuslat Derneği, yurt dışındaki projelerin bir bölümünü faaliyet gösterilen bölgeyi tanıyan yerel partner kuruluşlarla birlikte, bir bölünü ise kendi görevlileri aracılığıyla yürüttüğünü belirtiyor. Gerçekleştirilen çalışmaların saha ekipleri ve partner kuruluşlar tarafından takip edildiği, faaliyetlere ilişkin raporlamaların hazırlandığı ifade ediliyor.

Dernek; savaş, doğal afet, yoksulluk ve insani krizlerin yaşandığı bölgelerde gıda, su, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştirirken, dönemsel kampanyalar ve kalıcı projeler de yürütüyor.

BAĞIŞÇILAR YAPTIKLARI BAĞIŞLARI TAKİP EDEBİLİYOR MU?

Bağış sonrasında işlemin kayıt altına alınması ve bağışçının geçmiş bağışlarına ulaşabilmesi, şeffaflık açısından önem taşıyan başlıklardan biri.

Vuslat Derneği’nin açıkladığı bilgilere göre banka veya online sistem üzerinden gerçekleştirilen bağışlarda, iletişim bilgilerini paylaşan bağışçılara bağış bilgileri iletilebiliyor. Bağışçılar ayrıca derneğin iletişim kanalları üzerinden yaptıkları bağış hakkında bilgi alabiliyor. Bağışçılarını ilgili projeler kapsamında video mesaj ile bilgilendiren dernek, sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak sahadan da görüntüler paylaşıyor.

Derneğin bağış takibi açısından dikkat çeken bir projesi de “Su Yolculuğu”. Su kuyusu bağışı yapan bağışçılar için geliştirilen bu proje, bağışın ilk anından kuyunun yapım aşamasına kadar olan süreci tüm şeffaflığı ile bağışçıya sunuyor. İletilen takip kodu ile su kuyusunun hangi aşamada olduğu bağışçı tarafından takip edilebiliyor.

Kurumun internet sitesinde üye girişi yapan bağışçılar geçmiş dönem bağışlarını görüntüleyebiliyor. Bağışçılara, gerçekleştirilen projeler ve saha faaliyetleri hakkında farklı iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme de yapılıyor.

VUSLAT DERNEĞİ GÜVENİLİR Mİ?

Bir sivil toplum kuruluşunun güvenilirliği değerlendirilirken yalnızca faaliyetlerinin büyüklüğü değil; hukuki statüsü, resmî denetime tabi olması, mali bilgilerin açıklanması, faaliyetlerin raporlanması ve bağışçıların yaptıkları bağışları takip edebilmesi gibi kriterler birlikte değerlendiriliyor.

Vuslat Derneği; uzun yıllardır faaliyet gösteren kurumsal yapısı, kamu denetimine tabi olması, bağımsız denetim uygulamaları, gelir-gider ve faaliyet bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması ve bağış takip imkânlarıyla bu kriterlere ilişkin çeşitli mekanizmalar sunuyor.

Bağış yapmayı düşünen kişiler ise karar vermeden önce derneğin güncel faaliyetlerini, mali tablolarını, bağımsız denetim raporlarını ve gerçekleştirilen projelere ilişkin saha çalışmalarını inceleyerek kurum hakkında doğrudan bilgi edinebiliyor.