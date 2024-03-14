Volkan Şeker kimdir? MHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Volkan Şeker kimdir? MHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker nereli? Detaylar haberimizdedir…

VOLKAN ŞEKER KİMDİR?

Volkan Şeker, 1980 yılında Mut'ta doğdu. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden 2005 yılında başarıyla mezun oldu. 2014 yılındaki yerel seçimlerde Mut ilçesinde meclis üyesi olarak göreve seçildi. Şu an evli ve iki çocuk babası olarak Mut'ta yaşamakta.

Volkan Şeker, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.