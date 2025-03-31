Volkan Konak'ın vasiyeti neydi?

Karadeniz müziğinin güçlü sesi olarak tanınan ve "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla hafızalara kazınan Volkan Konak, ölümünden sonra bedenine ne yapılmasını istediğini yıllar önce açıklamıştı. Bu vasiyet, onun memleketi Trabzon'a olan derin bağını bir kez daha ortaya koydu. Peki, Volkan Konak'ın vasiyeti tam olarak neydi? İşte detaylar...

VOLKAN KONAK'IN VASİYETİ NEYDİ?

Volkan Konak yıllar önce bir konser sırasında vasiyetini açıklamıştı. Toprağa gömülmek istemeyen isteyen sanatçı bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon'a savrulmasını istemişti.

"NE OLUR BEN ÖLÜNCE GÖMMESİNLER BENİ TOPRAĞA"

Sanatçı, vasiyetini şu sözlerle açıkladı; "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."

TOPRAKLARINA BAĞLILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Konak'ın bu sözleri, sanatçının Karadeniz'e ve doğup büyüdüğü topraklara olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı da bu duygusal isteğe destek mesajları paylaştı.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladı. Öğretmeninin teşvikiyle 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvarı 1988'de bitiren Konak, aynı yıl İTÜ'de Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı.

Konak, sanat ve müzik hayatına 1989'da Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı "Suların Horon Yeri" albümüyle adım attı. Daha sonra beste çalışmalarına yöneldi. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın ve Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteledi. Bu çalışmalarla müzik tarzını belirledi. Beste müziğinin içine etnik motifleri katarak özgün bir tarz oluşturdu.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturan Konak, 1993 yılında "Efulim" eserini yaptı. 1994 yılının Ekim ayında "Gelir misin Benimle" adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verdi. Askerliğini tamamladıktan sonra üçüncü albümü "Volkanik Parçalar"ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmanın ardından bu albüm müzikseverlere sunuldu. Sanatçı, 1998 yılının nisan ayında kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı.

Konak, 1993'ten itibaren albüm çalışmalarında yaklaşık elli bestesini müzikseverlerle buluşturdu. Bu çalışmaları sonucunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. Politika dergisi tarafından 1997'de Yılın En İyi Müzik Sanatçısı Ödülü'ne layık görüldü.

Konak, 2000 yılında "Şimal Rüzgarı" adlı albümünü DMC'den çıkardı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle "Maranda" isimli albümü yayınlandı. 2006 yılında ise "Mora" isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu.