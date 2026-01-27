Haberler

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı
Güncelleme:
Geçtiğimiz yıl konserde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önce kuzenine gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Mesajı okuyan kuzeni Ercan Konak, "Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..." dedi.

  • Volkan Konak, 31 Mart'ta Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
  • Volkan Konak'ın kuzeni Ercan Konak, sanatçının vefatından 2 gün önce kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.
  • Volkan Konak'ın mezarı, Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığında bulunuyor ve yoğun ziyaretçi alıyor.

Türk müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak, geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tüm müdahaleleri yaptı ancak Konak kurtarılamadı. Sanatçının ani ölümü, sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı. Kuzeni Ercan Konak, Volkan Konak'ın vefat etmeden 2 gün önce kendisine attığı mesajı paylaştı.

MEZARI HER GÜN ZİYARET EDİLİYOR

Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilen Volkan Konak'ın mezarı, aradan geçen zamana rağmen yoğun ziyaretçi alıyor. Sanatçının kuzeni Ercan Konak da mezarı ziyaret edenler arasında yer aldı ve Konak'ın vefatından kısa süre önce kendisine gönderdiği mesajı okudu.

YÜREK BURKAN SÖZLER

Yerel basında yer alan haberlere göre; Ercan Konak, "Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı, ona yolladım. Mezar yerini çok severdi" dedi. Ercan Konak, sonrasında sanatçının kendisine yolladığı son mesajı okudu.

Volkan Konak, kuzenine yolladığı mesajda, kendi mezar yerinden bahsederek, şu ifadeleri kullanmış:

"Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekanda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun..."

