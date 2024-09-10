VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant istanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler...

10 Eylül'de Valorant oyuncuları, oyuna giriş yapamama, sunucuya bağlanamama veya oyunun açılmaması gibi sorunlarla karşılaşıyor. Bu tür durumlar, genellikle oyunun sunucularında yaşanan bir kesinti ya da bakım çalışmasından kaynaklanabiliyor. Peki, Volarant neden açılmıyor? 10 Eylül son gelişmeler...

VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Valorant şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.

VOLARANT NEDİR?

Valorant, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan, ücretsiz oynanabilen çok oyunculu bir taktiksel birinci şahıs nişancı oyunudur. İlk kez Ekim 2019'da "Project A" kod adıyla duyurulan oyun, 7 Nisan 2020'de sınırlı erişimle kapalı beta sürecine başladı. Büyük ilgi gören bu süreçten sonra, Valorant 2 Haziran 2020 tarihinde resmi olarak oyuncularla buluştu. Oyun, strateji ve takım oyununa dayalı yapısıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.