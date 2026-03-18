Virajda iki otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı mevkiinde TOKİ Kaymakamlık Konutu önündeki virajda feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda ağır hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde bulunan Ali Ardıç olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Aslı Ardıç yaralandı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer