Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever hamile mi, kaç yaşında, nereli?

Hamilelik haberiyle yeniden gündeme gelen ünlü oyuncu Vildan Atasever, hem yeteneği hem de başarılı projeleriyle dikkat çekiyor. Kariyerinde birçok önemli film ve dizide rol alan Atasever, oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Özel hayatıyla da sıkça merak edilen Vildan Atasever, özellikle son dönemde hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlarıyla gündemde yer aldı. Vildan Atasever ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever, İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde ilk ve orta öğrenimini, Cihangir Koleji'nde ise lise eğitimini tamamladı. 15 yaşında amatör olarak tiyatroya başladı. 2010 yılında İsmail Hacıoğlu ile evlendi, 2015'te boşandılar. Oyunculuk kariyerine Kutluğ Ataman'ın yönettiği "İki Genç Kız" filmiyle başladı ve bu rolüyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ardından "Kader" filminde yer aldı ve Ankara Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Televizyonda "Kurtlar Vadisi", "Kadın İsterse" ve "Samanyolu" gibi dizilerde rol aldı. 2015'te Sadri Alışık Ödülleri'nde yardımcı rol dalında başarı elde etti.

VİLDAN ATASEVER KAÇ YAŞINDA?

Vildan Atasever, 1981 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan başarılı oyuncu, genç yaşlardan itibaren sanat dünyasında adından söz ettirmektedir. Kariyeri boyunca pek çok önemli projede yer almış ve oyunculuk yeteneğiyle beğeni toplamıştır.

VİLDAN ATASEVER NERELİ?

Vildan Atasever, Bursa'da dünyaya gelmiştir. Beş çocuklu bir ailenin en küçük üyesi olarak büyüyen Atasever'in ailesi Erzurum kökenlidir. Hem köklü aile bağları hem de memleket kültürüyle yetişen oyuncu, bu zengin kültürel mirasın etkisiyle sanat yolculuğuna adım atmıştır.

VİLDAN ATASEVER HAMİLE Mİ?

44 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever ile 46 yaşındaki tanınmış şarkıcı Mehmet Erdem, mutlu ve heyecan dolu bir dönemin içindeler. Eylül 2021'de dünya evine giren çift, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayacak. 2. Sayfa'nın özel haberine göre Vildan Atasever şu anda hameliğinin 5. ayını geride bıraktı ve bebeğin erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.