Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Yemen'de İran'a yakınlığıyla bilinen Husiler, yayınladıkları videolu mesajda ABD ve İsrail'e karşı İran'ın yanında savaşa katıldıklarını duyurdu.

"BU SAVAŞ TÜM ÜMMETİN SAVAŞI"

Husiler, yayımladıkları mesajda çatışmaların yalnızca bölgesel değil, daha geniş bir anlam taşıdığını savunarak, "Bu savaş tüm ümmetin savaşıdır" ifadelerini kullandı.

ABD GEMİLERİNİ HEDEF ALMA TEHDİDİ

Mesajda ayrıca Kızıldeniz'deki ABD unsurlarına yönelik açık bir tehdit yer aldı. Husiler, "Kızıldeniz'deki ABD gemilerini vuracağız" açıklamasında bulundu. Husilerin açıklamaları, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ederken, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

LİDERLERİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, daha önce yaptığı bir açıklamada "İsrail ve ABD genel olarak bölgeyi kontrol etmek istiyor" diyerek Yemen halkını da İran'a destek amacıyla gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

