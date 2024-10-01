VGM 2024-2025 BURS BAŞVURU EKRANI! VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi

VGM burs başvuru şartları neler ve VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. VGM burs başvuruları, her yıl belirli tarihler arasında online olarak yapılmakta olup, başvuru süreci Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yürütülmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi haberimizdedir…

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024-2025 dönemi için ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularını 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında alacak. Bu yardım, öğrencilere eğitim süreçlerinde destek sağlamayı hedefliyor.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları, resmi web sitesi olan www.vgm.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. Her eğitim yılı başında, bu başvurular için belirlenen tarihlerde alınır. Başvuru süreci, başvuru tarihinden en az 15 gün önce Genel Müdürlük tarafından duyurulmaktadır.

Sonuçlar da aynı web sitesi üzerinden açıklanmakta olup, başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, mobil cihazlarda işletim sistemi sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabileceğinden, başvuruların masaüstü bilgisayar veya laptop üzerinden yapılması önerilmektedir. Başvuru sırasında Internet Explorer, Google Chrome veya Mozilla Firefox tarayıcıları kullanılarak işlem yapılması tavsiye edilmektedir.

VGM 2024-2025 BURS BAŞVURU EKRANI!

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılı itibarıyla, ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 750,00 TL olarak belirlenmiştir. Yükseköğrenim bursu ise aylık 1.250,00 TL olarak duyurulmuştur. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrenciler için de aynı miktarda burs imkanı sağlanmaktadır. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları ise 2.000,00 TL'ye yükseltilecektir.