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Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?

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Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Veysel Tiryaki'nin hayatı, kariyeri ve başarıları hakkında merak edilenler bu yazıda. Tiryaki'nin eğitim hayatından, iş yaşamına kadar pek çok detayı bulabilirsiniz.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Altındağ Belediye Başkan adayı ise Veysel Tiryaki oldu. Vatandaşlar, Veysel Tiryaki'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

  • 1965 yılında Bolu Dörtdivan'da doğdu.
  • 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Yerel Yönetimler ve mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 yılında, TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını, ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Doktorasını tamamladı.
  • Maliye Bakanlığı'nda kısa süre çalıştıktan sonra, 1990 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam ve vali yardımcısı olarak 14 yıl boyunca farklı il ve ilçelerde görev yaptı. 2003 yılında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı.
  • 29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yaptı.
  • 2020-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Hacettepe Teknokent) Genel Müdürü olarak çalıştı.
  • 7 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atandı.
  • İyi derecede İngilizce bilen Veysel Tiryaki, evli, üç çocuk babasıdır.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Veysel Tiryaki Altındağ AK Parti Gündem Yaşam Haberler

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