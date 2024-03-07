Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Altındağ Belediye Başkan adayı ise Veysel Tiryaki oldu. Vatandaşlar, Veysel Tiryaki'nin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?