Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
Uyuşturucu soruşturmasının kilit isimlerinden olan Mehmet Akif Ersoy, verdiği ek ifadede kendisini uyuşturucuya eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş'in alıştırdığını iddia etmişti. Dosya kapsamında tutuklu olan Ateş ilk kez konuştu. İddiaları reddeden Ateş, "Mehmet Akif beni niye suçladı anlamadım. Uyuşturucu ben kullanmadım. Benim kendisiyle öyle bir hukukum da yok zaten" dedi.
- Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy'un kendisini uyuşturucuya başlattığı iddiasını reddetti.
- Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy'un cezaevinde kendisine kalp işareti yaptığını belirtti.
- Mehmet Akif Ersoy, ilk uyuşturucu kullanmayı teklif eden kişinin Veyis Ateş olduğunu iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Habertürk'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Soruşturmanın merkezinde yer alan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy verdiği ek ifadede kendisini uyuşturucuya Veyis Ateş'in başlattığını söylemişti. Veyis Ateş bu konuda sessizliğini bozdu.
İDDİALARI REDDETTİ
Edinilen bilgilere göre iddiaları yalanlayan Ateş, avukatlarına "Mehmet Akif beni niye suçladı anlamadım. Uyuşturucu ben kullanmadım. Benim kendisiyle öyle bir hukukum da yok zaten" dedi.
"CEZAEVİNDE BANA KALP İŞARETİ YAPTI"
Gazeteci Barış Yarkadaş, ikilinin ilk cezaevi karşılaşmasında, Ersoy'un Ateş'e kalp işareti yaptığını kaydetti. Ateş'in "Bana bu kadar laf söyledikten, beni suçladıktan sonra benim cezaevine getirildiğim gün bir de karşı kabinden bana kalp işareti yaptı. Bana niye kalp işareti yaptı onu da anlamadım. Zaten ben de herhangi bir işaret falan da yapmadım" dediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Tutuklu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy savcılığa verdiği ek ifadede ilk 'uyuşturucu' kullanmayı teklif eden kişinin Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş olduğunu iddia etmişti.