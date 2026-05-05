Haberler

Veni Vidi Göz, Anneler Günü’ne Özel Zübeyde Hanım Koşusu’nun Forma Sponsoru Oldu

Veni Vidi Göz, Anneler Günü’ne Özel Zübeyde Hanım Koşusu’nun Forma Sponsoru Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Veni Vidi Göz, Anneler Günü’ne özel olarak düzenlenen Zübeyde Hanım Koşusu’na forma sponsoru olarak destek verdi. 10 Mayıs Pazar günü Karşıyaka’da gerçekleştirilecek koşu, hem Anneler Günü’nün anlamına hem de Zübeyde Hanım’ın manevi mirasına dikkat çeken özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Toplumsal değerleri destekleyen çalışmalara önem veren Veni Vidi Göz, bu anlamlı organizasyonda yer alarak sağlıklı yaşam, toplumsal dayanışma ve farkındalık mesajını güçlendirmeyi amaçlıyor.

10 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da Anayasa Meydanı’ndan başlayacak olan Zübeyde Hanım Koşusu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda sona erecek. Etkinlik kapsamında katılımcılar, Anneler Günü’nü anlamlı bir spor etkinliğiyle karşılarken aynı zamanda toplumda birlik ve dayanışma duygusunu da pekiştirecek.

Veni Vidi Göz adına yapılan değerlendirmede, şu ifadelere yer verildi:

“Anneler Günü gibi özel bir günde, Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan bu anlamlı koşunun forma sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlıklı yaşamı destekleyen, toplumu bir araya getiren ve değerlerimizi yaşatan her adımın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Veni Vidi Göz olarak yalnızca göz sağlığı alanında değil, toplum sağlığına ve sosyal farkındalığa katkı sağlayan projelerde de yer almaya devam edeceğiz.”

Veni Vidi Göz, sporu, sağlıklı yaşamı ve toplumsal dayanışmayı destekleyen projelere katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti.

Ece Güneş
Haberler.com
Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertiz raporlarında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok