Veni Vidi Göz, Anneler Günü’ne Özel Zübeyde Hanım Koşusu’nun Forma Sponsoru Oldu

Toplumsal değerleri destekleyen çalışmalara önem veren Veni Vidi Göz, bu anlamlı organizasyonda yer alarak sağlıklı yaşam, toplumsal dayanışma ve farkındalık mesajını güçlendirmeyi amaçlıyor.

10 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da Anayasa Meydanı’ndan başlayacak olan Zübeyde Hanım Koşusu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda sona erecek. Etkinlik kapsamında katılımcılar, Anneler Günü’nü anlamlı bir spor etkinliğiyle karşılarken aynı zamanda toplumda birlik ve dayanışma duygusunu da pekiştirecek.

Veni Vidi Göz adına yapılan değerlendirmede, şu ifadelere yer verildi:

“Anneler Günü gibi özel bir günde, Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan bu anlamlı koşunun forma sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlıklı yaşamı destekleyen, toplumu bir araya getiren ve değerlerimizi yaşatan her adımın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Veni Vidi Göz olarak yalnızca göz sağlığı alanında değil, toplum sağlığına ve sosyal farkındalığa katkı sağlayan projelerde de yer almaya devam edeceğiz.”

Veni Vidi Göz, sporu, sağlıklı yaşamı ve toplumsal dayanışmayı destekleyen projelere katkı sunmayı sürdüreceğini belirtti.