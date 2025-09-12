Veliaht dizisi nerede çekildi? Veliaht dizisinin konusu nedir?

Show TV'nin yeni sezonda büyük ses getiren dizilerinden Veliaht, 11 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yapım, hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Dizinin çekim lokasyonları ise seyircilerin merakını cezbetti ve sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlandı. Veliaht dizisi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Karslı ailesinin karmaşık ve sürükleyici hikayesini ekrana taşıyan Veliaht dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle ailenin otogar ve çevresindeki yaşamını yansıtmak için Esenyurt, Eyüpsultan ve Beyoğlu gibi çeşitli semtlerde uygun mekanlar tercih ediliyor.

Bu lokasyonlar, dizinin dramatik atmosferine ve karakterlerin yaşam mücadelesine gerçekçi bir zemin oluşturuyor. Hem modern hem de tarihi dokunun bir arada kullanıldığı çekim alanları, Veliaht'ın hikayesini derinleştirirken izleyicilere de görsel bir zenginlik sunuyor.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Otogardaki eski hakimiyetini kaybetmekte olan ve sağlığı hızla kötüleşen Zülfikar Karslı'nın zamanı giderek azalıyor. Eski ortağı Muharrem Kaptan'ın oğlu Yahya Kaptan, intikam amacıyla otogara geri dönerken, Zülfikar da oğlusu Zafer'in yerine geçebilecek yeni bir veliaht arayışına girer. Bu süreçte, annesi ve kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan seyyar tamirci Timur hayatlarına dahil olur.

Bu beklenmedik gelişme, Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet'in yanı sıra tüm Karslı ailesi, Yahya Kaptan ve Timur'un hayatlarında derin sarsıntılara yol açacak, aile içindeki dengeleri tamamen değiştirecektir.

VELİAHT DİZİSİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER ODLU?

Otogarın saygın lideri Zülfikar Karslı, giderek kötüleşen sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Uzun zamandır, otogardaki halkın oğlu Zafer'in yönetimi devralması konusundaki taleplerini ertelemeyi başarmış olsa da, babasının intikamını almak için Esenler'e dönen Yahya'nın ortaya çıkışıyla, hasta oğlu Zafer'in yerine geçebilecek yeni bir veliaht bulmak zorunda kalır. Bu arayış sırasında, annesi ve kız kardeşine tek başına destek olmaya çalışan seyyar tamirci Timur'un hayatı Karslı ailesiyle kesişir ve bu karşılaşma, tüm dengeleri ve herkesin kaderini tamamen değiştirecektir.

VELİAHT DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, 11 Eylül akşamı izleyicilerle buluştu. Her Perşembe ekranlara gelecek olan dizi, etkileyici oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği yapım, konusu ve karakterleriyle merak uyandırıyor. Fragmanlarının ardından büyük bir heyecanla beklenen Veliaht'ın ilk bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Serra Arıtürk

Ercan Kesal

Erkan Kolçak Köstendil

Hazal Türesan

Derya Karadaş

Tansu Biçer

Bora Akkaş

Erdem Şenocak

Arif Pişkin

Ayşegül Ünsal

Burak Altay

Kayhan Açıkgöz

Sabahattin Yakut

Selin Köseoğlu

Selin Dumlugöl

Volkan Kıran

Ufkum Kalaoğlu

VELİAHT DİZİSİ1. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/veliaht-sezon-1-bolum-1-izle/127495