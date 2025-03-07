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Vedat Milor Kent Lokantası olayı nedir? SON DAKİKA: Vedat Milor'un Kent Lokantası'na neden soruşturma açıldı?

Vedat Milor Kent Lokantası olayı nedir? SON DAKİKA: Vedat Milor'un Kent Lokantası'na neden soruşturma açıldı?
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medyada gündem oldu. YouTube kanalından yaptığı bir paylaşım üzerine hakkında soruşturma açılan ünlü yemek eleştirmeni, soruşturmanın nedeni ve söz konusu paylaşımı ile merak konusu haline geldi. Peki, Vedat Milor Kent Lokantası olayı nedir? Vedat Milor'un Kent Lokantası'na neden soruşturma açıldı? İşte, merak edilenler…

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, son dönemde hakkında çıkan haberlerle sosyal medyada gündem oldu. YouTube kanalında yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ünlü isim, hem soruşturmanın nedeni hem de yaptığı paylaşım ile en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Vedat Milor Kent Lokantası olayı nedir? Vedat Milor'a Kent Lokantası nedeniyle neden soruşturma açıldı? İşte, tüm detaylar ve merak edilenler…

VEDAT MİLOR KENT LOKANTASI OLAYI NEDİR?

Vedat Milor Kent Lokantası olayı, ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret ederek deneyimlerini YouTube kanalında paylaşması ile gündeme geldi. Ancak bu paylaşımın ardından, bazı çevreler Milor'un bu ziyareti 'örtülü reklam' amacıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü ve bu iddialar üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Vedat Milor Kent Lokantası olayı nedir? SON DAKİKA: Vedat Milor'un Kent Lokantası'na neden soruşturma açıldı?Vedat Milor Kent Lokantası olayı nedir

Soruşturma kapsamında, Vedat Milor'dan yazılı savunma istendi. Konuyla ilgili olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duruma sert tepki gösterdi. Özgür Özel, "Allah ıslah etsin. Ne diyeyim?" ifadelerini kullanırken, Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak." açıklamasında bulundu.

Vedat Milor Kent Lokantası olayı nedir? SON DAKİKA: Vedat Milor'un Kent Lokantası'na neden soruşturma açıldı?Vedat Milor

Vedat Milor ise kendisine yöneltilen 'ödeme aldığı' iddialarını kesin bir dille reddetti ve Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, hiçbir kurumdan ödeme almadığını vurgulayan Milor, hukuki yollara başvuracağını da açıkladı. Kent Lokantası soruşturması, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, örtülü reklam iddiaları ve Milor'un savunması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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