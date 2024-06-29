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Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiaları ve istifaların bununla sınırla kalmayacağı Ankara koridorlarında konuşulmaya başlandı. Peki, Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiaları henüz doğrulanmazken, Kabine'deki bir ismin daha görevinden ayrılacağı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de istifasını sunduğu iddia edildi. Tekin'in yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da görevlerini bırakacağı konuşuluyor. Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi?

ANKARA'DA GÜNDEM: İSTİFALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik dedikodular Ankara'nın gündemine bomba gibi düştü. Bakan Koca şu ana kadar iddiaları yalanlamadı.

"YUSUF TEKİN DE İSTİFASINI SUNDU" İDDİASI

Sağlık Bakanı Koca'nın yanı sıra Kabine'deki bir ismin daha görevinden ayrılacağı iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgiye göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu öne sürüldü.

YILMAZ TUNÇ VE VEDAT IŞIKHAN DA İSTİFA EDECEK

Öte yandan Kabine'deki değişiklikler bununla sınırlı kalmayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da değişeceği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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