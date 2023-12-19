Üye Girişi
Haberler

Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök, Şırnak'ta görev yaptığı birlikte intihar etti. Gök'ün arkasında bıraktığı veda mektubunda yer alan, "Sürekli baskıya ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Üstlerimden tehdit yaşamaktan bıktım" ifadeleri infial yarattı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı da müfettiş görevlendirdi.

Şırnak'ta görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök, 16 Aralık tarihinde kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan zati tabanca ile intihar etti. Gök'ün arkasında bıraktığı mektubunda kullandığı "Sürekli baskıya ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Üstlerimden tehdit yaşamaktan bıktım" ifadeleri infial yarattı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı da müfettiş görevlendirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök, 16 Aralık'ta tarihinde hizmet binasında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan tabanca ile hayatına son verdi.

ARKASINDA MEKTUP BIRAKIP HAYATINA SON VERDİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Gök'le ilgili olarak köşe yazısında şunları söyledi: "Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Gök, 14 Aralık sabahı saat 05.14'te Uzman Çavuş S.A. ile kulede nöbet tutarken, iddiaya göre uykuya daldı. Nöbetçi Astsubay A.A. ve S.K. video çekerek tutanak tuttu.

Disiplin soruşturması başlatılan Gök, 15 Aralık'ta ifade verdi. İfadesinde, uyumadığını söyledi. Gece nöbetinin üç saati geçmemesi gerekirken, dokuz saat gözetleme kulesinde görev yaptığını anlattı. Gök, ifadesinde, nöbetten sonra saat 9'da istirahat ettiği odaya gelen A.K.'nin kendisine 'Senin a..… koyarım, kafanı gözünü kırarım' diyerek, küfrettiğini ve tehdit savurduğunu ileri sürdü.

Gök, bir gün sonra, 16 Aralık'ta, yatakhanede yanında arkadaşı varken kafasına bir el ateş etti ve hayatına son verdi. Gök'ün yanında veda mektup bulundu."

GÖK'ÜN ARKASINDA BIRAKTIĞI MEKTUP

Gök'ün arkasında bıraktığı veda mektubu şöyle: "Şırnak ilinde 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum, karşı çıktığımız zaman daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor. Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim yaşamayı beceremedim."

Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Jandarma Genel Komutanlığı ise konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

  1. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı, Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş GÖK, 16 Aralık 2023 tarihinde saat 19.58 sıralarında hizmet binasında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait olan zati tabanca ile hayatına son vermiştir.
  2. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanılmış olup soruşturma halen devam etmektedir.
  3. Ayrıca; Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir.
  4. Kederli GÖK ailesine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Haberler.com / Güvenlik

Şırnak Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

1000

Yorumlar (4)

mehmet arif inci:

Uzman Çavuşlarımıza sahip çıkamıyoruz . Bu olayda suç kimde ise araştırılmalı gereği yapılmalı bir askerimizin canı bu kadar ucuz olamaz .

Yanıtla199
Murat Ulak:

Uzman Çavuşların Kadro su olmadığı için sıkıntılı bir çalışma ortamı yaşanıyor. Buda motivasyon düşüklüğü ne sebep oluyor. İnşallah Devlet imiz bu kahraman Uzman Çavuşlara Kadro verir. Aminn.

Yanıtla031
vahap baykara:

Yazıktır günahtır YAZIKTIR GÜNAHTIR Uzman çavuşlar hep ön safta savaştı

Yanıtla018
Ender Demir:

BU ASLANLAR HEPİMİZİN YİĞİTLERİ BU ÇOCUKLARI EZMEYİN PARÇALAMAYIN. YAPACAKSANIZ PKK ORADA YUNAN ORADA ABD, RUS , SIRP, ALMAN, FRANSIZ SAYAYIMMI SAYMAKLA BİTMEZ . NOOLUR ÇOCUKLARIMIZI HELAK ETMEYELİM .

Yanıtla015
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title