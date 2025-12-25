Haberler

Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Gaziemir'de üretim yapan Örke Kasap (Mert Et) – Ahmet Örke firmasının "dana kasap sucuk" ürününde tek tırnaklı eti tespit edildiğini duyurdu.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Örke Kasap (Mert Et) – Ahmet Örke işletmesinin 'dana kasap sucuk' ürününde tek tırnaklı et tespit etti.
  • Tespit edilen ürünün son tüketim tarihi 13.06.2025 olarak belirlendi.
  • Ürün, et ve et ürünleri kategorisinde yer alıyor.

Sağlığı riske atan ürünler ve gıdanın gerçek niteliğini bozacak uygulamalar gündemdeki yerini korurken, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak İzmir'de sucuk üretimi yapan bir firma ifşa edildi.

SUCUKTA "TEK TIRNAKLI ETİ" TESPİTİ

Bakanlığın yayımladığı listede, İzmir'in Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren Örke Kasap (Mert Et) – Ahmet Örke adına kayıtlı işletmenin ürettiği "dana kasap sucuk" ürününde tek tırnaklı eti tespiti yapıldığı yer aldı.

İşte Bakanlığın o paylaşımı;

ÜRÜN BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Duyuruda ürünün son tüketim tarihinin 13.06.2025 olduğu belirtilirken, ürün grubunun et ve et ürünleri kategorisinde bulunduğu aktarıldı. Bakanlık, denetim sonuçlarının tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

izmirlilere eşek eti yedire yedire eşşekleştirmişler

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Sizede yarak yedire yedire dalyarak olmuşsun

yanıt7
yanıt4
Haber YorumlarıBabayaro:

Sana da at yedirmisler at yaprağı olmuşsun

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıSaid Paşa:

İzmirliler için fark etmez, önlerine ne koyarsan koy yerler, arkadanda iyi yerler.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabayaro:

Ananda yerdi önden arkadan

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

anası zürafa sokakta çıkarmış bunu

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıConcordato:

At eti çok pahalidir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Siz ne zaman siyasilerden yonwtim beklediniz ki size hizmet ersinler siz siyasilerden dindarlik bekliyorsuniz onlarda dindar gozukup kolyuk kapiyor ne bekliyorduniz siyasal islamcilardan ulkeyi berrak ve refaha kavusturmalarini mi daha cok beklersinoz neyse yandas medyayı seyredip uctugunuU zannetmeye devam edin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

