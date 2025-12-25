Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Sağlığı riske atan ürünler ve gıdanın gerçek niteliğini bozacak uygulamalar gündemdeki yerini korurken, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Son olarak İzmir'de sucuk üretimi yapan bir firma ifşa edildi.

SUCUKTA "TEK TIRNAKLI ETİ" TESPİTİ

Bakanlığın yayımladığı listede, İzmir'in Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren Örke Kasap (Mert Et) – Ahmet Örke adına kayıtlı işletmenin ürettiği "dana kasap sucuk" ürününde tek tırnaklı eti tespiti yapıldığı yer aldı.

İşte Bakanlığın o paylaşımı;

ÜRÜN BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Duyuruda ürünün son tüketim tarihinin 13.06.2025 olduğu belirtilirken, ürün grubunun et ve et ürünleri kategorisinde bulunduğu aktarıldı. Bakanlık, denetim sonuçlarının tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılmaya devam edeceğini vurguladı.