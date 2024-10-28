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Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim?

Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları bazı caddeler trafiğe kapatılacak. Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları için Vatan Caddesi'nin durumu merak ediliyor. Peki, Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim?

VATAN CADDESİ KAPALI MI?

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi programı düzenlenecek.

Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

Sabah 06.00'dan itibaren program sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve ona bağlanan tüm yollar, belirlenen noktalardan trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, bu güzergah yerine Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi'ni alternatif olarak kullanabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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