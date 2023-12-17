Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakende zincirlerinden biri olan Vatan Bilgisayar, müşterilerine sunduğu geniş ürün yelpazesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Türkiye genelindeki mağazaları ve online platformu ile teknoloji tutkunlarına hizmet veren Vatan Bilgisayar, sektördeki güçlü konumuyla ön plana çıkıyor. Peki, Vatan Bilgisayar pazar günü açık mı? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar…

VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık?

Vatan Bilgisayar, son teknoloji ürünlerini en uygun fiyatlarla müşterilerine sunma misyonunu sürdürüyor. Bilgisayarlar, laptoplar, akıllı telefonlar, yazıcılar, oyun konsolları ve birçok teknoloji ürününü içeren geniş ürün yelpazesi, müşterilere ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma imkanı tanıyor. Peki, Vatan Bilgisayar pazar günü açık mı? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar…

VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Vatan Bilgisayar'ın mağazaları haftanın 7 günü 10:00 22:00 arasında hizmet vermektedir. Çağrı merkezimizden ( 0850 222 56 56 ) Haftaiçi 09:00 – 19:00 hafta sonu 10:00 17:00 saatleri arasında destek hizmeti, haftanın 7 günü 09:00 - 21:45 saatleri arasında dahili 2 hattımızdan telefon ile satış yapılmaktadır.

VATAN BİLGİSAYAR HAFTA SONU, RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Vatan Bilgisayar resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının ilk ilk iki günü Öğlen 12:00-14:00 saatleri arasında açılıp akşam yine 22:00 da kapanmaktadır.Vatanbilgisayar.com internet sitesinden 7 gün 24 saat satış hizmeti verilmektedir. Satış sonrası destek hafta içi : 09:00 – 18:45 Cumartesi: 09:00 – 15:30 arasında hizmet vermektedir.