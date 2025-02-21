İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, 21 Şubat 2025 tarihinde vapur seferlerinde iptaller ve aksamalar yaşanıyor. Vapur seferleri iptal mi edildi? sorusu, İstanbul'da deniz ulaşımını kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi? 21 Şubat Şehir hatları vapur seferleri iptal mi edildi?

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir hatları tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız" ifadeleriyle tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.