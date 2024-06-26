Vanguard filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vanguard filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vanguard filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Vanguard konusu, özeti ve Vanguard oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Vanguard filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Vanguard filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vanguard filmini izleyecek olanların merak ettiği Vanguard konusu nedir, Vanguard oyuncuları kimler ve Vanguard özeti gibi konuları inceliyoruz.
VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?
İngilizceden çevrilmiştir-Vanguard, Stanley Tong tarafından yazılıp yönetilen, başrollerini Jackie Chan, Yang Yang ve Miya Muqi'nin paylaştığı 2020 Çin aksiyon-macera filmi. Chan'ın Tong ile altıncı işbirliğini işaret ediyor.
Vanguard, Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerinde Jackie Chan , Yang Yang ve Miya Muqi'nin yer aldığı 2020 Çin aksiyon-macera filmidir . Bu, Chan'ın Tong ile altıncı işbirliğine işaret ediyor.
Vanguard'ın başlangıçta 25 Ocak 2020'de Çin'de piyasaya sürülmesi planlanmıştı ancak COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi . Daha sonra 30 Eylül 2020'de Çin'de, 20 Kasım 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 25 Aralık 2020'de Hindistan'da yayınlandı. Film karışık eleştiriler aldı; eleştirmenler Jackie Chan'in performansının yanı sıra aksiyon sekanslarını ve müziği övdü, ancak senaryoyu, kurguyu ve çalışma süresini eleştirdi.VANGUARD FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
İlk gösterim tarihi: 30 Eylül 2020
Yönetmeni: Stanley Tong
Jackie Chan, Vanguard'ın komutanı Tang Huanting rolünde
Yang Yang , Vanguard'ın bir ajanı ve Zhang Kaixuan'ın oğlunun vaftiz babası Lei Zhenyu rolünde
Ai Lun, Vanguard ajanı Zhang Kaixuan rolünde
Miya Muqi , Vanguard ajanı Mi Ya rolünde
Zhenwei Wang, Vanguard'ın bir ajanı olan Xiao Wei rolünde
Yang Jian Ping, Vanguard ajanı Jian Ping rolünde
Zhu Zhengting , Vanguard'ın bir ajanı olan Shendiao rolünde
Jackson Lou, Qin Guoli rolünde, muhasebeci Vanguard'ı korumakla görevlendirildi
Xu Ruohan , Qin Guoli'nin kızı ve yaban hayatı koruma aktivisti Fareeda rolünde
Brahim Achabbakhe, Arktik Kurt paralı askerlerinin lideri Broto rolünde
Eyad Hourani, Ortadoğu prensi ve İntikam Kardeşleri'nin lideri Omar rolünde
Faaliyetleri Fareeda tarafından ifşa edilen kaçak avcılık çetesinin lideri Tunda rolünde Tomer Oz
Mir Sarwar , Orta Doğu'da bir Vanguard ajanı olan Kalasu rolünde
Sayed Badreya , oğlu İntikam Kardeşleri tarafından öldürülen Jiadebala'dan bir şef olan Abati rolünde
Tam Khan, Arktik Kurtlar paralı askeri Marder rolünde
Eric Heise, USS John C. Stennis'in komutanı Amiral Greg Dawes rolünde
Kyle Paul Amiral Greg Dawes rolünde (seslendirme)
Jeffrey Gullbrand, bir silah tüccarı olan Josef rolünde
Omar'ın Koruması olarak Fady Zaky
Haytham Mansour Dubai Polisi rolünde
Trishna Singh, Laila rolünde, Omar'ın kalesinde gizli bir yardımcı
Denis Pereverzev