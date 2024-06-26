Vanguard filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vanguard filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250

İzleyenleri ekrana bağlayan Vanguard filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vanguard filmini izleyecek olanların merak ettiği Vanguard konusu nedir, Vanguard oyuncuları kimler ve Vanguard özeti gibi konuları inceliyoruz.

VANGUARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngilizceden çevrilmiştir-Vanguard, Stanley Tong tarafından yazılıp yönetilen, başrollerini Jackie Chan, Yang Yang ve Miya Muqi'nin paylaştığı 2020 Çin aksiyon-macera filmi. Chan'ın Tong ile altıncı işbirliğini işaret ediyor.

Vanguard, Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerinde Jackie Chan , Yang Yang ve Miya Muqi'nin yer aldığı 2020 Çin aksiyon-macera filmidir . Bu, Chan'ın Tong ile altıncı işbirliğine işaret ediyor.

Vanguard'ın başlangıçta 25 Ocak 2020'de Çin'de piyasaya sürülmesi planlanmıştı ancak COVID-19 salgını nedeniyle ertelendi . Daha sonra 30 Eylül 2020'de Çin'de, 20 Kasım 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 25 Aralık 2020'de Hindistan'da yayınlandı. Film karışık eleştiriler aldı; eleştirmenler Jackie Chan'in performansının yanı sıra aksiyon sekanslarını ve müziği övdü, ancak senaryoyu, kurguyu ve çalışma süresini eleştirdi.

İlk gösterim tarihi: 30 Eylül 2020

Yönetmeni: Stanley Tong

Jackie Chan, Vanguard'ın komutanı Tang Huanting rolünde

Yang Yang , Vanguard'ın bir ajanı ve Zhang Kaixuan'ın oğlunun vaftiz babası Lei Zhenyu rolünde

Ai Lun, Vanguard ajanı Zhang Kaixuan rolünde

Miya Muqi , Vanguard ajanı Mi Ya rolünde

Zhenwei Wang, Vanguard'ın bir ajanı olan Xiao Wei rolünde

Yang Jian Ping, Vanguard ajanı Jian Ping rolünde

Zhu Zhengting , Vanguard'ın bir ajanı olan Shendiao rolünde

Jackson Lou, Qin Guoli rolünde, muhasebeci Vanguard'ı korumakla görevlendirildi

Xu Ruohan , Qin Guoli'nin kızı ve yaban hayatı koruma aktivisti Fareeda rolünde

Brahim Achabbakhe, Arktik Kurt paralı askerlerinin lideri Broto rolünde

Eyad Hourani, Ortadoğu prensi ve İntikam Kardeşleri'nin lideri Omar rolünde

Faaliyetleri Fareeda tarafından ifşa edilen kaçak avcılık çetesinin lideri Tunda rolünde Tomer Oz

Mir Sarwar , Orta Doğu'da bir Vanguard ajanı olan Kalasu rolünde

Sayed Badreya , oğlu İntikam Kardeşleri tarafından öldürülen Jiadebala'dan bir şef olan Abati rolünde

Tam Khan, Arktik Kurtlar paralı askeri Marder rolünde

Eric Heise, USS John C. Stennis'in komutanı Amiral Greg Dawes rolünde

Kyle Paul Amiral Greg Dawes rolünde (seslendirme)

Jeffrey Gullbrand, bir silah tüccarı olan Josef rolünde

Omar'ın Koruması olarak Fady Zaky

Haytham Mansour Dubai Polisi rolünde

Trishna Singh, Laila rolünde, Omar'ın kalesinde gizli bir yardımcı

Denis Pereverzev