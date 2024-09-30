Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten haber alınamıyor. Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtildi. Van Rojin Kabaiş öldü mü, yaşıyor mu?

VAN ROJİN KABAİŞ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Rojin Kabaiş, 27 Eylül Cuma günü akşam 18.30 saatlerinde Van Gölü sahilinde çakıl taşı toplayacağını söyleyerek kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldı. Rojin'den haber alamayan arkadaşları, sahile giderek genç kızı aramaya başladı. Sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Van Gölü sahilinde Kabaiş'in cep telefonu ve kulaklığı bulunurken, aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş'in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

Su altı görüntüleme cihazları, botlar ve kurbağa adamlar ile Van Gölü'nün derinliklerinde ve kıyı bölgelerinde arama çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

KAYBOLMADAN ÖNCE ANNESİYLE KONUŞTU

Umutla kızının bulunmasını bekleyen baba Nizamettin Kabaiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çarşamba günü kızını Van'a getirip yurda yerleştirdiğini belirtti. Baba Kabaiş, kızının kaybolmadan önce annesiyle konuştuğunu ve markete gideceğini söylediğini ifade etti. Annesi, kızına yurda geç kalmaması gerektiğini hatırlatmış. Rojin ise sahile gidip bir bankta oturmuş, ancak kameraların görüş açısından çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamış. Annesi ve oda arkadaşının ulaşmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadıklarını dile getiren baba, kızının yurda dönmediğini ve bunun hemen fark edilip bildirilmesi gerektiğini vurguladı. Rojin'in cep telefonu, kulaklığı, suyu ve keki sahilde bulunmuş. Maalesef sahil kısmında kamera kaydı olmadığı için arama çalışmaları polis ekipleri tarafından yoğun bir şekilde devam ediyor.