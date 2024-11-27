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Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe İpekyolu, Edremit, Tuşba okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)?

Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe İpekyolu, Edremit, Tuşba okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)?
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Van'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bu durum eğitimi de etkiledi. 28 Kasım Perşembe günü Van'da okulların tatil olduğu açıklandı. Daha önce Sivas, Bayburt, Kayseri, Bingöl, Hakkari, Artvin, Erzurum, Samsun, Giresun, Çorum, Erzincan, Batman ve Bitlis gibi illerde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Van'da okul yok mu?

Van'da dün başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok bölgede ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Peki, Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 28 Kasım Perşembe Van'da okul yok mu?

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle şu illerde okullar tatil edilmişti:

Sivas : İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bayburt : Buzlanma riski nedeniyle okullar kapalıydı.

Kayseri : Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Bingöl : İl genelinde eğitim durduruldu.

Hakkari : Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi.

Artvin : Şavşat ilçesinde okullar iki gün süreyle tatil edildi.

• Erzurum, Samsun, Giresun, Çorum, Erzincan, Batman ve Bitlis gibi illerde de kar tatili kararları alındı.

28 Kasım Perşembe Van'da okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama geldi.

İşte açıklama:

KAR TATİLİ

Meteoroloji bölge müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının -6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası bir kaza riskine karşı;

İlimiz

  • İpekyolu
  • Edremit
  • Tuşba

İlçelerinde28.11.2024 Perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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