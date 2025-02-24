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VAN HAVA DURUMU: 25 Şubat Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini

VAN HAVA DURUMU: 25 Şubat Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini
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Van'da 25 Şubat Salı günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 25 Şubat'ta Van'da sıcaklıklar nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Van için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, Van'da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 25 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 25 Şubat Van'da hava durumu nasıl? Van'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

VAN'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

25 Şubat Salı günü Van'da soğuk hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, en düşük sıcaklık -14°C, en yüksek sıcaklık ise -4°C olacak. Gün içinde aralıklı kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riskinin artacağı belirtilirken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olması ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor. Van'da yaşayan vatandaşların, soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

VAN'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

VAN HAVA DURUMU: 25 Şubat Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahminiVan hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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