VAN HAVA DURUMU 11 MART 2025: Van hava durumu nasıl? Van 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Van hava sıcaklıklarında da ani değişimlere neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Mart Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Mart Van'da hava durumu nasıl? Van'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

VAN HAVA DURUMU NASIL?

Gün boyunca hava güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık ise -2°C seviyelerinde seyredecektir. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski artabilir. Bu nedenle, özellikle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye edilmektedir.

VAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Van hava durumu