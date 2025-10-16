Van'da deprem mi oldu SON DAKİKA?

Haberler

Son günlerde deprem haberleri vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden birçok kişi, "16 Ekim Perşembe deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? Ege Denizi'nde mi, Sındırgı ya da Simav'da mı deprem yaşandı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Gün içinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel veriler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesinde paylaşılıyor.

Ege Denizi, Kütahya, İstanbul, Bursa, Erzurum ve Balıkesir gibi farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıların ardından, vatandaşlar son dakika deprem haberlerine yoğun ilgi gösteriyor. "Bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gerçekleşti? Van'da deprem meydana geldi mi?" soruları, günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. 16 Ekim Perşembe günü yaşanan depremlere ilişkin en doğru ve güncel bilgiler, AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde yayımlanan listelerden takip edilebiliyor.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin verileri anlık olarak paylaşmaktadır. Kurumun internet sitesinde, her bir depremin büyüklüğü, derinliği, gerçekleştiği konum ve saati gibi ayrıntılara ulaşmak mümkündür. Bu veriler, vatandaşların yaşadıkları sarsıntıların kaynağını öğrenmesine yardımcı olmaktadır.

AFAD'ın Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından da gün boyunca meydana gelen depremlere ilişkin bilgiler düzenli olarak yayımlanmaktadır. 16 Ekim Perşembe tarihine ait son depremler listesi, merkez üssü ve şiddet bilgileriyle birlikte vatandaşların erişimine sunulmuştur. Böylece Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar anlık olarak takip edilebilmektedir.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından Van Valiliği ve AFAD ekipleri, bölgede yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıklamıştır. Ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, vatandaşların resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesi istenmiştir.

UZMANLARDAN UYARI

Deprem sonrasında açıklama yapan uzmanlar, bölgede yaşanabilecek artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların riskli binalardan uzak durmaları ve güvenli alanlarda bulunmaları önerildi.

