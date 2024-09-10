Valorant ne zaman düzelir? SON DAKİKA Valorant çöktü mü?

Valorant çöktü mü? Valorant oyuncuları, ağ sorunu ve sunucuya erişimde sorunlar yaşıyor. Peki, Valorant çöktü mü, sorun mu var? Valorant'a yaşanan erişim sorunu kullanıcıları endişelendirdi. 10 Eylül bugün Valorant'ın neden açılmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı. İşte detaylar...

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Valorant'a bugün gündüz saatlerinden itibaren İstanbul sunucusuna erişim sorunları yaşanıyor. Downdetector verilerine göre Valorant'ta gün içerisinde kesintiler raporlandı:

VALORANT BAĞLANTI SORUNU

Valorant sunucu bağlantı sorunları için şu adımları çözüm olarak deneyebilirsiniz:

Kablosuz bağlantı kullanıyorsan, Wi-Fi'ın açık olduğunu doğrula:

Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi .

Ağ bağlantısı isminin (SSID) ve şifrenin doğru veya değiştirilmemiş olduğunu tekrar kontrol et.

Wi-Fi sorun çıkarıyorsa, kablolu bağlanmayı dene. İnternet bağlantın hem daha hızlı hem de daha stabil olur.

Modemine giden veya modeminden gelen ethernet kablolarının hepsinin doğru ve sağlam şekilde bağlandığından emin ol.

Kullanıyorsan, kullanmıyorken bağlantını tekrar dene. Bu unsurlar ağ bağlantınla ilgili sorunlara sebep olabilir ve sadece %100 gerektiğinde kullanılmalıdır.

Bazen Windows yayınladığı güncellemelerde bağlantı sorunlarını da çözer, bu yüzden işletim sistemini güncel tutmak her zaman iyidir:

Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update adımlarını izledikten sonra Güncelleştirmeleri Denetle düğmesine tıkla.