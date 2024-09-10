Üye Girişi
Haberler

Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valorant çöktü mü? Valorant oyuncuları, ağ sorunu ve sunucuya erişimde sorunlar yaşıyor. Peki, Valorant çöktü mü, sorun mu var? Valorant'a yaşanan erişim sorunu kullanıcıları endişelendirdi. 10 Eylül bugün Valorant'ın neden açılmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı. İşte detaylar!

Valorant çöktü mü, İstanbul sunucusu yok mu, çöktü mü? Valorant oyuncuları, ağ sorunu ve sunucuya erişimde sorunlar yaşıyor. Peki, Valorant çöktü mü, sorun mu var? Valorant'a yaşanan erişim sorunu kullanıcıları endişelendirdi. Peki, Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var?

VALORANT İSTANBUL SUNUCUSUNDA SORUN MU VAR?

Valorant oyuncuları, 10 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'deki İstanbul sunucusunda bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.Birçok oyuncu, oyuna giriş yaparken sorunlarla karşılaştığını ve sunucuların geçici olarak devre dışı kaldığını rapor etti. Riot Games henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da, oyuncular sunucuların çöküp çökmediğini araştırmaya devam ediyor. Sunucu erişim problemleri, oyunseverler arasında büyük merak uyandırıyor.

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Valorant'a bugün gündüz saatlerinden itibaren İstanbul sunucusuna erişim sorunları yaşanıyor. Downdetector verilerine göre Valorant'ta gün içerisinde kesintiler raporlandı:

Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var?

VALORANT BAĞLANTI SORUNU

Valorant sunucu bağlantı sorunları için şu adımları çözüm olarak deneyebilirsiniz:

Kablosuz bağlantı kullanıyorsan, Wi-Fi'ın açık olduğunu doğrula:

Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi .

Ağ bağlantısı isminin (SSID) ve şifrenin doğru veya değiştirilmemiş olduğunu tekrar kontrol et.

Wi-Fi sorun çıkarıyorsa, kablolu bağlanmayı dene. İnternet bağlantın hem daha hızlı hem de daha stabil olur.

Modemine giden veya modeminden gelen ethernet kablolarının hepsinin doğru ve sağlam şekilde bağlandığından emin ol.

Kullanıyorsan, kullanmıyorken bağlantını tekrar dene. Bu unsurlar ağ bağlantınla ilgili sorunlara sebep olabilir ve sadece %100 gerektiğinde kullanılmalıdır.

Bazen Windows yayınladığı güncellemelerde bağlantı sorunlarını da çözer, bu yüzden işletim sistemini güncel tutmak her zaman iyidir:

Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update adımlarını izledikten sonra Güncelleştirmeleri Denetle düğmesine tıkla.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Soğuk Haber Teknoloji İstanbul Valorant Valorant Eylül Oyun Oyun

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: Salim Güran, ailemi öldürmekle tehdit etti

"Para için yaptım" diyen itirafçı, mahkemede bambaşka konuştu

 Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

"Onu toprak bile kabul etmeyecek"

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve
Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hollanda Almanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Almanya golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı, suçu ne, neden Kıbrıs Rum Kesimi'nde hapiste? Rizz ne demek? Macaristan Bosna Hersek maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Bosna Hersek maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kolombiya Arjantin maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kolombiya Arjantin maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Raphael Onyedika kimdir? Raphael Onyedika mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var? Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi? İngiltere Finlandiya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İngiltere Finlandiya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hollanda Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hollanda Almanya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Deniz Undav kimdir? Deniz Undav Türk mü, Kürt mü, Alman mı? Deniz Undav kaç yaşında, mevkisi ne?
title