Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var?

Valorant çöktü mü, İstanbul sunucusu yok mu, çöktü mü? Valorant oyuncuları, ağ sorunu ve sunucuya erişimde sorunlar yaşıyor. Peki, Valorant çöktü mü, sorun mu var? Valorant'a yaşanan erişim sorunu kullanıcıları endişelendirdi. Peki, Valorant İstanbul sunucusunda sorun mu var?

VALORANT İSTANBUL SUNUCUSUNDA SORUN MU VAR?

Valorant oyuncuları, 10 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'deki İstanbul sunucusunda bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.Birçok oyuncu, oyuna giriş yaparken sorunlarla karşılaştığını ve sunucuların geçici olarak devre dışı kaldığını rapor etti. Riot Games henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da, oyuncular sunucuların çöküp çökmediğini araştırmaya devam ediyor. Sunucu erişim problemleri, oyunseverler arasında büyük merak uyandırıyor.

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Valorant'a bugün gündüz saatlerinden itibaren İstanbul sunucusuna erişim sorunları yaşanıyor. Downdetector verilerine göre Valorant'ta gün içerisinde kesintiler raporlandı:

VALORANT BAĞLANTI SORUNU

Valorant sunucu bağlantı sorunları için şu adımları çözüm olarak deneyebilirsiniz:

Kablosuz bağlantı kullanıyorsan, Wi-Fi'ın açık olduğunu doğrula:

Ayarlar > Ağ ve İnternet > Wi-Fi .

Ağ bağlantısı isminin (SSID) ve şifrenin doğru veya değiştirilmemiş olduğunu tekrar kontrol et.

Wi-Fi sorun çıkarıyorsa, kablolu bağlanmayı dene. İnternet bağlantın hem daha hızlı hem de daha stabil olur.

Modemine giden veya modeminden gelen ethernet kablolarının hepsinin doğru ve sağlam şekilde bağlandığından emin ol.

Kullanıyorsan, kullanmıyorken bağlantını tekrar dene. Bu unsurlar ağ bağlantınla ilgili sorunlara sebep olabilir ve sadece %100 gerektiğinde kullanılmalıdır.

Bazen Windows yayınladığı güncellemelerde bağlantı sorunlarını da çözer, bu yüzden işletim sistemini güncel tutmak her zaman iyidir:

Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update adımlarını izledikten sonra Güncelleştirmeleri Denetle düğmesine tıkla.