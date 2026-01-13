Valilik verileri açıkladı! 2025'te uyuşturucuya karşı vites yükseldi

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyon sayısı 2023'te 7 bin 837 iken, 2024'te 10 bin 296'ya, 2025'te ise 11 bin 316'ya yükseldi. İki yıllık dönemde operasyon sayısındaki artış oranı yüzde 44 olarak kayda geçti.

YAKALANAN VE TUTUKLANAN SAYISINDA BELİRGİN YÜKSELİŞ

Aynı dönemde yakalanan şüpheli sayısı 2023'te 12 bin 554 iken, 2024'te 16 bin 819'a, 2025'te 18 bin 385'e çıktı. Yakalanan kişi sayısındaki artış oranı yüzde 46 oldu. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 2023'te 5 bin 577, 2024'te 8 bin 54 ve 2025'te 9 bin 115 olarak açıklandı. Tutuklama sayılarındaki artış yüzde 63'e ulaştı. Adli kontrol uygulanan kişi sayısı da 2023'te 2 bin 666 iken, 2025'te 5 bin 167'ye yükselerek yüzde 94 artış gösterdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARINDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam tonajı 2023'te 18,62 ton, 2024'te 24,92 ton olarak kaydedilirken, 2025'te 16,69 tona geriledi. Böylece 2023-2025 döneminde toplam uyuşturucu miktarında yüzde 10'luk düşüş yaşandı. Buna karşın ele geçirilen uyuşturucu hap sayısı 2023'te 19 milyon 356 bin 715 iken, 2025'te 79 milyon 304 bin 699'a yükseldi. Bu alandaki artış oranı yüzde 310 oldu. Ele geçirilen kök kenevir sayısı ise 2023'te 8 bin 60 iken, 2025'te 27 bin 377'ye çıkarak yüzde 240 artış gösterdi.

"EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" SAYISI YÜZDE 154 ARTTI

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde de artış yaşandı. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde bilgilendirilen anne sayısı 2023'te 258 bin 267 iken, 2024'te 526 bin 311'e, 2025'te 656 bin 455'e yükseldi. Üç yıllık süreçte bilgilendirilen anne sayısındaki artış yüzde 154 olarak açıklandı.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER YOĞUNLAŞTI

Okul çevrelerine yönelik denetimler de artış gösterdi. 2023'te 91 bin 454 olan denetim sayısı, 2024'te 108 bin 681'e, 2025'te ise 109 bin 619'a çıktı. Veriler, özellikle eğitim çevrelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik güvenlik tedbirlerinin güçlendirildiğini ortaya koydu.