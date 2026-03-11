Vali yardımcısının yasak aşk skandalın detaylar ortaya çıktı

Ardahan'da vali yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, bir kadının evinde bulunduğu sırada kadının eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan vali yardımcısı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Vali yardımcısı görevinden uzaklaştırılırken Valilik, iddialarla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

ÖFKELİ EŞ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP...

Olay önceki akşam saatlerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. Kamu kurumunda sekreter olarak çalıştığı belirtilen kadının evinde bulunan Vali Yardımcısı Berat Kasımoğlu, kadının eşinin eve gelmesiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre eş, karşılaştığı manzara sonrası mutfaktan aldığı bıçakla vali yardımcısına saldırı girişiminde bulundu.

KARISINA DA SALDIRDI

Öfkeli koca, vali yardımcısını bıçakladıktan sonra eşine de saldırdı. Apartman dairesinden gelen bağırış ve kavga seslerini duyan komşuları ise durumu polise bildirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen eş ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Yetkililerden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konu hakkında Ardahan Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05.03.2026 tarihi itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat KASIMOĞLU hakkında yürütülen incelemeler neticesinde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış;

ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun'un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat KASIMOĞLU İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com