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Vali Yardımcısı Artar, erişilebilirlik toplantısına başkanlık etti

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Vali Yardımcısı Artar, erişilebilirlik toplantısına başkanlık etti
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Vali Yardımcısı Yaşar Artar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından erişilebilirlik standartları ve denetim faaliyetlerinin ele alındığı toplantıya başkanlık etti.

Vali Yardımcısı Sayın Yaşar ARTAR, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında İl Müdürü Ertaç BAKİ tarafından Vali Yardımcısı ARTAR’a, İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar bünyesinde yürütülen hizmetler, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Ziyaretin ardından Vali Yardımcısı Sayın Yaşar ARTAR başkanlığında, İl Müdürlüğü toplantı salonunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

İl Müdürü Ertaç BAKİ ve ilgili paydaş kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, mevcut durum ve yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca, erişilebilirlik konusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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