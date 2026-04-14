Vali Aktaş’tan gazi ailesine ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İhsaniye ilçesinde yaşayan Gazi Murat Çetinkaya ve ailesini ziyaret etti. Zafer Mahallesi’nde gerçekleştirilen buluşmada, gazi ailesiyle bir araya gelen Vali Aktaş, samimi bir ortamda görüşmeler gerçekleştirdi.

GAZİ AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

Ziyaret sırasında samimi bir atmosfer oluşurken, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğu mesajı verildi.

SAMİMİ BULUŞMA HATIRA FOTOĞRAFIYLA SONA ERDİ

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Vali Aktaş ile Gazi Murat Çetinkaya ve ailesi arasında karşılıklı sohbet gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyaret, iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona ererken, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışma açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Haber: Faruk Kılınç