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Vakko'nun sahibi kim? Vakko'nun sahibi Vitali Hakko nereli, kaç yaşında?

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Vakko'nun sahibi kimdir? Vakko'nun sahibi nereli, kaç yaşında? Vakko hangi ülkenin markası? 2024 Paris Olimpiyatlarında milli sporcularımıza yaptıkları tasarımlarla adından sıkça söz ettiren Vakko markasının sahibi gündemde araştırılan kişilerden. Peki Vakko'nun sahibi Vitali Hakko kim?

Vakko'nun sahibi nereli, kaç yaşında? Vakko'nun sahibi Vitali Hakko evli mi? Vakko'nun sahibi kim? Ünlü lüks giyim ürünleri üreten Vakko, Türkiye'nin en bilindik markalarından biridir. 2024 Paris Olimpiyatlarında Türk sporcuların kıyafetlerini tasarlayan Vakko markasının sahibi Vitali Hakko kimdir ve hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

VAKKO'NUN SAHİBİ VİTALİ HAKKO KİMDİR?

Vitali Hakko, 1913'te İstanbul'un Yahudi mahallesi Yedikule'de doğdu. Babası Fransız işgali altındaki İstanbul'da çalışırken, Hakko da Fransız okulunda eğitim aldı ve Maccabi Lisesi'nde okudu. İlk iş deneyimini, Mahmutpaşa'da bir Rum tekstilci olan Spiros'un yanında çıraklık yaparak kazandı ve daha sonra Kapalıçarşı'da Kupidis mağazasında tezgahtar olarak çalıştı. Kapalıçarşı'nın prestijli vitrin yarışmasında birincilik elde etti.

Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan modernleşme sürecinde, özellikle Şapka Devrimi'nin etkisiyle, 1934 yılında açtığı Şen Şapka mağazasıyla Türkiye'de şapka modasını popüler hale getirdi. Şapka modasının yerini eşarplara bırakmasıyla birlikte mağazasının adını Vakko olarak değiştirdi. 1962 yılında Beyoğlu'nda Türkiye'nin en büyük mağazasını açarak modern mağazacılık anlayışını tanıttı ve hazır giyime geçiş yaptı.

Hakko, Avrupa moda endüstrisiyle yakından ilgilenerek Vakko'yu uluslararası bir marka haline getirmek için büyük çaba sarf etti.

VİTALİ HAKKO NERELİ? ÇOCUKLARI VAR MI?

İstanbul'da doğmuş ve Yahudi kökenli olan Vitali Hakko, Sefarad Yahudilerindendir. 1948 yılında Ketty Hakko ile evlendi ve iki çocukları oldu: Sima Lodrik ve Vakko'nun başında olan Cem Hakko.

Vakko'nun sahibi kim? Vakko'nun sahibi Vitali Hakko nereli, kaç yaşında?

Betül Cirit
Betül Cirit
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