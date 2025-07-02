VakıfBank Kültür Yayınları'nın Lezzet Dolu Kitabı "Peynir" Dünyanın En İyisi Seçildi

VakıfBank Kültür Yayınları'nın Lezzet Dolu Kitabı 'Peynir' Dünyanın En İyisi Seçildi
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VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) çocuklara özel hazırladığı "Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum" serisinin ilk kitabı olarak ocak ayında yayımlanan "Peynir", uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı ve Portekiz'de ödüle layık görüldü.

Neşe Biber ve Berrin Bal Onur'un uzun yıllardır ülkemizin gastronomik zenginliğini ve yerel kültürünü gelecek nesillere aktarma çabalarının bir ürünü olan "Peynir" Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Cascais Dünya Yiyecek Zirvesi (Cascais World Food Summit) kapsamında gerçekleştirilen ve 82 ülkeden yüzlerce eserin yarıştığı 30. Gourmand Awards'ta "Dairy" (süt ürünleri) kategorisinde "Dünyanın En İyi Kitabı" seçildi!

Peynir… Hiç şüphesiz kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi, sütün bereketli armağanı. Neşe Biber ve Berrin Bal Onur, uzun yıllardır bu kadim lezzetin izini süren iki usta araştırmacı. Türkiye'nin yedi bölgesini, 72 şehrini, yüzlerce kasaba ve köyünü adım adım dolaşarak yalnızca peyniri değil, onunla şekillenen yaşamları, sofraları, gelenekleri ve hikâyeleri de derinlemesine incelediler. Gittikleri her yerde, bir yandan ortak kültürel değerlerin izini sürerken, diğer yandan coğrafyanın dokunuşuyla biçimlenen farklı yaşam tarzlarını, zengin mutfak kültürünü ve yöresel çeşitliliği belgeleyip kaleme aldılar. Ortaya koydukları her kitap, Anadolu'nun peynir üzerinden anlatılan çok sesli bir kültür haritası gibi… Her sayfası, toprağın, emeğin ve hafızanın kokusunu taşıyor.

VakıfBank Kültür Yayınları'nın çocuk kitaplığı kategorisinden çıkan "Peynir", peynircilikle ilgili ilginç bilgiler eşliğinde Türkiye'nin dört bir yanında rastlanabilecek pek çok peynir çeşidini etkileyici fotoğraflarla okuyucuyla buluşturan ikili, uluslararası alanda da büyük bir başarıya imza attı. Portekiz'de düzenlenen Cascais Dünya Yiyecek Zirvesi (Cascais World Food Summit) kapsamında "Dairy" kategorisinde "Dünyanın En İyi Kitabı" seçilen bu kitap ile yalnızca bir lezzeti değil, kültürel bir mirası da dünyaya tanıttılar. Aldıkları ödülün ardından duygularını şu sözlerle dile getirdiler: "Kültürel hazinemizi uluslararası yayın dünyasında tanıtmak bizim için büyük bir onur. Çocuklar için hazırladığımız kitabımızın ödül kazanmasından dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz."

VakıfBank Kültür Yayınları'nın küçük okurlara temel gıdaları anlatmak ve sevdirmek için hazırladığı "Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum!" serisinin ilk kitabı "Peynir"in ardından "Zeytin" ve "Yoğurt" kısa bir süre sonra kitapseverlerle buluşacak.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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