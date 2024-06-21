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Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, nasıl bitiyor? Vahşetin Çağrısı filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vahşetin Çağrısı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Vahşetin Çağrısı konusu, özeti ve Vahşetin Çağrısı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Vahşetin Çağrısı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Vahşetin Çağrısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vahşetin Çağrısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Vahşetin Çağrısı konusu nedir, Vahşetin Çağrısı oyuncuları kimler ve Vahşetin Çağrısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

19. yüzyılın sonlarında, büyük, nazik bir Bernese Dağ Köpeği olan Buck, Santa Clara, California'da sahibi Yargıç Miller ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bir gece, Buck kaçırılır ve bir yük gemisiyle Yukon'a gönderilir. Kaçırılma sırasında, kamyondan kayması nedeniyle tasmasını kaybeder. Yolculuk sırasında, bir mürettebat üyesi onu bir disipline etmek için sopayla döver. Yukon'a geldikten sonra, Buck, birkaç dakika önce, köpek kızakları Yukon boyunca posta teslim etmek için Perrault ve asistanı Francoise'a satılmadan önce John Thornton adlı bir adamın yere düşürdüğü armonikasını alıp ona verir. Perrault, Buck ile son teslim tarihinden önce posta deposuna uzun bir yolculuk yapabileceğini ummaktadır. Buck, Spitz adında bir husky olan sürü lideri de dahil olmak üzere diğer köpeklerle tanıştırılır.

Buck, yolculukları boyunca Perrault, Francoise ve diğer kızak köpeklerinin sadakatini ve güvenini kazanır, yol boyunca kendini kanıtlar ve hatta donmuş göle düşen ve boğulmak üzere olan Francoise'in hayatını kurtarır, bu sebeple sürü lideri Spitz kendisine düşman olur. Buck, seyahatleri boyunca ona rehberlik eden bir kara kurdun atalardan kalma ruhsal vizyonlarını deneyimlemeye başlar. Bir gece, Buck bir tavşanı yakalar ve serbest bırakır. Spitz, liderliğini göstermek için tavşanı öldürür ve Buck'a saldırır. Spitz, sürünün geri kalanı Buck'ı cesaretlendirene kadar kavgayı kazanıyor gibi görünür. Buck, Spitz alt ederek baskı altına alarak sürü liderinin yerini alır; Spitz daha sonra vahşi doğada kaybolur. Perrault, başka bir köpek lider pozisyonu üstlenmeyince isteksizce Buck'ı lider yapar. Buck'ın hızı ve gücü, kızağın postayla zamanında ulaşmasını sağlar. Orada, Thornton eski karısına yazdığı ve ölen oğulları hakkındaki duygularını ifade eden bir mektubu verir. Perrault döndüğünde, posta yolunun yerini telgrafın aldığını ve onu köpekleri satmaya zorladığını öğrenir.

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 21 Şubat 2020 (ABD)

Yönetmeni: Chris Sanders

Uyarlandığı eser: Yabanın Çağrısı

Dil: İngilizce

Görüntü yönetmeni: Janusz Kaminski

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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