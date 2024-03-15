Vahit Kara kimdir? AK Parti Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Vahit Kara kaç yaşında, nereli?
AK Parti'nin Eskişehir-Beylikova Belediye Başkan adayı olan Vahit Kara hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Vahit Kara'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor. Vahit Kara'nın biyografisi ve siyasi kariyeri hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Vakit Kara oldu. Peki, Vahit Kara kimdir? AK Parti Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Vahit Kara kaç yaşında, nereli?
VAHİT KARA KİMDİR?
- 1979 yılında Sivrihisar'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Bolvadin ilçesinde, üniversite öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamıştır.
- 2003 yılında kısa dönem askerlik görevini ifa ettikten sonra Eskişehir'de tohum üretim ve satışı yapan bir firmada çalışma hayatına başlamıştır. 2006 yılından itibaren sırasıyla; Karapazar Tarım Kredi Kooperatifi, Kayı Tarım Kredi Kooperatifi ve Beylikova Tarım Kredi Kooperatiflerinde farklı unvanlarda çalışmıştır.
- 2020 yılından itibaren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü - Tedarik Daire Başkanlığı'nda yönetmen olarak çalışmaktadır.
- Evli ve 3 çocuk babasıdır.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.