Vahim görüntüler! Küçücük çocuk ailesinin yanında sigara içti, bir de halka çıkardı

İzmit'te küçük yaşta olduğu değerlendirilen bir çocuk, ailesinin sigara içti. Başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde küçük çocuğun, ebeveynleriyle aynı masada rahat tavırlarla sigara içtiği ve anne-babasının da bu duruma sessiz kaldığı görüldü. Ailenin olayı umursamaz tavırları ise izleyenlerin tepkisini çekti. Ayrıca çocuğun sigara dumanından halka çıkardığı da görüldü.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Birçok kişi duruma tepki gösterirken, yapılan yorumlarda ebeveynlerin sorumluluğu ve çocuk koruma yasalarının uygulanması gerektiği vurgulandı.

"BU KUŞAĞIN İPİ KAÇTI"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Yarın suça sürüklenen çocuk diye izleriz", "Bu kuşağın ipi kaçtı", "Böyle bir olay medeni bir ülkede yaşansa, çocuk hemen koruma altına alınır" şeklinde yorumlarda bulundu.