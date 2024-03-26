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Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi!

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İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Vahap Seçer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Vahap Seçer kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

Genç bir girişimci olarak 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer'in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı. Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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