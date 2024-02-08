Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Vahap Seçer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Vahap Seçer kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin'dir. Seçer, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Vahap Seçer, 23. dönemde Mersin Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır. Vahap Seçer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.