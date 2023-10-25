Zeynep Tunuslu, 1993 yılında Demet Akbağ'ın arızalanan aracına arkadan çarparak yaşamını yitiren eski eşi Uzay Heparı'nın özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Uzay Heparı kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Uzay Heparı, Sezen Aksu- Yıldız Tilbe olayı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Uzay Heparı kimdir? Uzay Heparı ne zaman öldü? Detaylar haberimizdedir…

UZAY HEPARI KİMDİR?

Rony Uzay Heparı 24 Temmuz 1969 yılında İstanbul'da doğmuş, 31 Mayıs 1994 yılında Bakırköy, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk müzisyen, besteci, aranjör ve oyuncudur. Yayla ve Eti Heparı'nın oğludur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünden mezun oldu.[1] Mezun olmasının ardından çeşitli gruplarla çalıştı ancak klasik piyano eğitimi aldığı için gruplara ayak uyduramayıp atıldı. Ardından bu olaylar yaşanınca hırslanan Heparı, Garo Mafyan ile birlikte çalışıp o zamanın gerektirdiği gibi Keyboard klavye eğitimi aldı.Ardından 1989 tarihli Zuhal Olcay'ın "Küçük Bir Öykü Bu" başlıklı albümünde piyano çalarak profesyonel müziğe adım attı. 1990 Eurovision Türkiye elemelerine katılan bir orkestrada klavye çaldı. 1990 yılında bu kez "İki Çift Laf" başlığını taşıyan albümünde Zuhal Olcay ile çalıştı. Ertesi yıl Akrep Nalan'ın "Dağ Çiçeği" albümünde piyano çaldı. Erol Evgin'in "Erol Evgin ile Yeniden" albümünde iki Sezen Aksu şarkısının aranjmanını yaptı. 1991 yılında Aşkın Nur Yengi'nin "Hesap Ver" başlığıyla yayımlanan ikinci albümündeki "Serserim Benim" ve "Karanfil" isimli şarkılarının bestelerini yaptı. Bu şarkıların sözlerini ise Sezen Aksu yazmıştı. Heparı'nın Aksu ile müzik üzerine yaptığı ortak çalışmalar sonraki yıllarda da devam etti. 1992'de Sertab Erener'in ilk albümü olan "Sakin Ol!" albümündeki çoğu şarkının düzenlemesini yapan Heparı, üç şarkıyı da Sezen Aksu ile beraber yazdı. 1993'te ise ikili bu sefer Levent Yüksel'in ilk albümü Med Cezir'e imzasını attı. Aksu ve Heparı, bu albümde "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk" ve "Kadınım" şarkılarını bestelediler.

Eylül 1993'te Uzay Heparı, bu sefer Sezen Aksu'nun "Deli Kızın Türküsü" albümünde çalıştı. 12 şarkıdan sekizinin düzenlemesini yaptı. "Masum Değiliz" ve "Adem Olan Anlar" şarkılarının bestelerini yaptı. Heparı, Aksu'nun sahne çalışmalarında da kendisine eşlik etti. 1994'te Aksu'nun yurtdışında çıkan Sude single'ında şarkıya yeni bir remix yaptı. 1994 yılında Nükhet Duru'nun kendi adını taşıyan albümüne düzenlemeler yaptı. Ölmeden önce Sertab Erener'in Lâ'l albümü ve Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü "Kınalı Bebek"te yer alacak şarkıların düzenlemelerini yapıyordu. Heparı, Demet'in albümünde ilk kez Şehrazat ile çalıştı, son olarak Şehrazat'ın sözlerini yazdığı "Kınalı Bebek" ve "Biçare" şarkılarının müziklerini yapmıştı. İki albüm de Heparı'nın ölümünden sonra yayımlandı. Uzay Heparı, 1992'de Sertab Erener'in "Sakin Ol" ve 1993'te Orhan Atasoy'un "Gemiler" kliplerinde kısa roller aldı. 1993 yılında Heparı'ya Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Gece Melek ve Bizim Çocuklar" filminin başrolü, başrol oyuncusu Hüseyin Karşın'ın hastalanması üzerine rol Uzay Heparı'ya teklif edildi. Derya Arbaş, Deniz Türkali ve Uzay Heparı'nın başrolde oynadığı filmin çekimleri Kasım 1993'te başladı. Heparı için film çekiminden sonra dublaj kullanıldı, film 1994 yılının Nisan ayında gösterime girdi. Uzay Heparı, Kasım 1993'te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Heparı'nın öldüğü sırada hamile olan Zeynep Tunuslu, 5 Ocak 1995'te oğulları Uzay Kanat Heparı'yı dünyaya getirdi. Uzay Heparı'nın kazası eşi Zeynep Tunuslu'nun hamile olduğunu söylediğinin ertesi günü olmuştur.

UZAY HEPARI, SEZEN AKSU-YILDIZ TİLBE OLAYI NEDİR?

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan modacı Zeynep Tunuslu, 1993 yılında Demet Akbağ'ın arızalanan aracına arkadan çarparak yaşamını yitiren eski eşi Uzay Heparı'nın özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Tunuslu kendisinden önce Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile birlikte olan Heparı için "Onlarla beraber olurken bana aşıkmış" ifadelerini kullandı.

Uzay Heparı ile nasıl tanıştığını anlatan Zeynep Tunuslu, şunları söyledi: "Dünya çapında ünlü bir insan. Eserleriyle dünya çapında modası geçmeyecek bir isim, bir deha bence. Türkiye için büyük şans. Hızlı bir yıldız çarpması gibi zaman yaşadık. Benim düzenlediğim bir yardım kuruluşunda tanıştık. O geceden sonra hiç ayrılmadık ve 6 ay beraber olduk. Evlendik, çocuğumuz oldu. 6 ay beraberdik ama benim için 60 sene gibi dolu doluydu. Hala benim kalbimde ve yanımdadır."

"Tanıştığımız Uzay 24, ben 30 yaşındaydım. Benim gözümde dört dörtlük bir insan. Biz flört edemeden direkt evlendik. Uzay, '4 yıldır sana aşığım hemen evlenmemiz lazım' dedi. Uzay bana hep 'vaktim yok hemen evlenmemiz lazım' derdi ve tanıştığımız gün evlilik teklifi etti. Benim Uzay'la tanıştığımda hayatımda biri vardı ve ona kusura bakma ben ayrılıyorum çünkü evlilik teklifi aldım dedim. O dönem birlikte olduğum kişi çok arıza çıkardı ve durumu kabullenmedi. Düğünüme bile gelerek '3 gündür tanıdığın adamla böyle olmaz, senin kafan karışık' dedi. Bizi Fatma Girik evlendirdi. Sonra düğün yaptık ünlü isimler sahne aldı. Gelinliğimi de kendim tasarladım."

Uzay Heparı'nın kendisinden önce Sezen Aksu'yu Yıldız Tilbe ile aldatmasıyla ilgili de konuşan Zeynep Tunuslu, "Uzay Heparı, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile beraberken aşık olduğu kadın benmişim. 4 sene bana aşıkmış ve gördüğü ilk gece evlilik teklifi etti. Evlilik imzasını atarken ona ve bana olan aşkına çok güvendim. Benden önce kiminle olduğunu ve ne yaptığını bir saniye bile sorgulamadım. Benden önce beraber olduğu kişiler beni ilgilendirmez" dedi.

SEZEN AKSU'YU YILDIZ TİLBE İLE ALDATTI

Genç yaşta şöhreti yakalayan Uzay Heparı, yıllar önce Sezen Aksu'nun orkestrasına girdi. Kısa sürede yakınlaşan Sezen Aksu ve Uzay Heparı'nın arkadaşlığı aşka dönüştü. Bu sırada Sezen Aksu, İzmir'in bir pavyonunda şarkı söyleyen Yıldız Tilbe'yi keşfetti. Ona el uzatan Aksu, Tilbe'ye evini açtı ve onu vokalisti yaptı. Aksu bu esnada ilişkisini bitirmek istedi ancak Heparı ayrılığı kabul etmedi. Aksu ile arasını düzeltmek için sık sık eve giden Heparı, Yıldız Tilbe ile tek gecelik bir ilişki yaşadı. Tilbe de yaşananların ardından Heparı ile birlikte olduğunu Sezen Aksu'ya itiraf etti.