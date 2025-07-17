Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?

"Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arayan dizi tutkunları, Eylül ayına işaret eden öngörülerle umutlanıyor. Yayınlandığı her hafta büyük ilgi gören dizinin yeniden ne zaman ekranlara döneceği konusu gündemdeki yerini koruyor. Kanal D'nin sevilen yapımı, sezon finalinden bu yana sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güvenilir kaynaklara göre Uzak Şehir dizisinin çekimleri Ağustos 2025'te yeniden başlayacak. Kanal D'nin yayın takvimine paralel olarak dizinin yeni bölümleri için 15 Eylül, 16 Eylül ya da 23 Eylül 2025 tarihleri üzerinde duruluyor. Bu tarihler arasında en kuvvetli ihtimal ise 15 Eylül Pazartesi akşamı olarak öne çıkıyor.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yayın gününde bir değişiklik beklenmiyor. Uzak Şehir, önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.