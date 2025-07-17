Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan "Uzak Şehir" için izleyicilerin gözü kulağı resmi açıklamalarda. Özellikle "Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu, dizinin hayranları tarafından sıklıkla araştırılıyor.

"Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arayan dizi tutkunları, Eylül ayına işaret eden öngörülerle umutlanıyor. Yayınlandığı her hafta büyük ilgi gören dizinin yeniden ne zaman ekranlara döneceği konusu gündemdeki yerini koruyor. Kanal D'nin sevilen yapımı, sezon finalinden bu yana sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güvenilir kaynaklara göre Uzak Şehir dizisinin çekimleri Ağustos 2025'te yeniden başlayacak. Kanal D'nin yayın takvimine paralel olarak dizinin yeni bölümleri için 15 Eylül, 16 Eylül ya da 23 Eylül 2025 tarihleri üzerinde duruluyor. Bu tarihler arasında en kuvvetli ihtimal ise 15 Eylül Pazartesi akşamı olarak öne çıkıyor.

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yayın gününde bir değişiklik beklenmiyor. Uzak Şehir, önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras'tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum

Kartalkaya davasında şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 77 kişi hayatını kaybetti

Komşu ülkede facia! AVM yangınında 77 kişi hayatını kaybetti
Ateşkes sonrası Ahmed Şara'dan Türkiye'ye özel teşekkür: Bizi karanlıktan çıkardı

Ateşkes sonrası özel olarak teşekkür ettiği tek ülke var
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti

Ünlü müzisyen, Simge Sağın'ı ifşaladı! Eski defterler açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Suriye'ye girer girmez İsrail bayraklarını asmaya başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.